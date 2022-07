Patti Smith estasiata da Napoli e dal caffè: "Qui è sacro" - FOTO

Patti Smith innamorata di Napoli. La stella del rock, in Campania per un evento a Pompei, ha visitato la città partenopea e in particolare i tesori custoditi dal Pio Monte della Misericordia. È stato proprio il museo napoletano a rendere "social" la visita, con tanto di foto.

Alcune "tracce" della visita a Napoli, però, sono apparse anche sul profilo social della Smith che ha particolarmente apprezzato il caffè. In un post su Instagram, infatti, ha scritto: "Qui è dove sono. Napoli. Dove il caffè è sacro" (This is where I am. Naples. Where coffee is holy). Il post è diventato subito virale e tanti napoletani hanno commentato il post della star che ha visitato anche il famoso Cristo Velato.