Il Comune vuole far cassa con il patrimonio immobiliare

Valorizzare il patrimonio immobiliare per metterlo a reddito. Che in parole povere significa darlo in affitto oppure cederlo. E' la mossa su cui punta il Comune di Napoli per risanare in parte le casse malandate ed è anche una delle condizioni del patto per la città firmato pochi giorni fa alla presenza di Mario Draghi.

Per farlo, Gaetano Manfredi ha siglato una lettera di intenti con Invimit, società partecipata del Ministero dell'Economia specializzata in valorizzazione di beni immobili. "Valorizzare non vuol dire vendere - ci ha tenuto a precisare il sindaco - Non è ammissibile che ci siano tante strutture di pregio inutilizzate. Su trentamila immobili, poi, qualcuna sarà anche messa in vendita ma non quelle strategiche".

Il Comune conta un patrimonio immobiliare di circa 60mila immobili. Metà di questi, però, fanno parte dell'edilizia popolare, esclusi dalla bozza di accordo con Invimit. Restano gli altri, cioè quelli di pregio: "Parliamo di un valore di 4 miliardi di euro - afferma l'assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta - dal quale, a regime, ci aspettiamo una rendita di almeni 70 milioni di euro all'anno. Non venderemo le gallerie o lo stadio. Venderemo, se sarà il caso, beni che non riterremo strategici".

La lettera d'intenti non è ancora un documento vincolante. Siamo ancora in una fase preliminare dell'accordo il cui meccanismo è alquanto complicato. Come di Napoli e Invimit creeranno un fondo di investimento. Il fondo acquisirà quei beni che verranno ritenuti appetibili e il Comune riceverà come anticipo il 30 per cento del loro valore, per poi ottenere il restante 70, escluse le spese della società del Mef, a transazione completata.

Una manovra che porterà l'Amministrazione a riflettere anche su alcuni beni pubblici oggi occupati, come l'Ex Opg di Materdei: "Su quella struttura - spiega Manfredi - c'è un finanziamento precedente al nostro insediamento. E' chiaro che se dobbiamo ristrutturare i beni, poi sarà necessaria anche una riflessione sul loro utilizzo".