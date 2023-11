La Meloni esaltata da Patriciello: “Merita tutti gli applausi che ha”

“Onorata delle parole di don Patriciello. Avanti, insieme, per ridare futuro e speranza a tutta la comunità di Caivano”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, pubblicando un video in cui si vede l’intervento di ieri a Porta a Porta di don Patriciello in cui afferma di aver chiamato la premier per chiederle di venire “a vedere come sopravvivono i dannati del Parco Verde, vieni a portare lo Stato in questo nostro quartiere.

Non avrei mai immaginato che dopo una settimana il presidente del Consiglio, con tre ministri, due sottosegretari, il capo della Polizia, sarebbe arrivata a Caivano. Mi ha preso alla sprovvista, e debbo dire con grande onestà che gli applausi che sono arrivati fino ad oggi Giorgia Meloni li merita tutti”.