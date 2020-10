A San Gregorio Armeno spuntano i Re Magi "già tamponati" e con mascherina

Sta diventando virale un'immagine dei pastori di via San Gregorio Armeno - in un periodo in cui, tradizionalmente, il commercio dei presepi diventa florido - che si adeguano ai tempi pandemici. In particolare una delle botteghe dei maestri pastorai mette in esposizione i "Re Magi già tamponati": le immancabili statuine hanno anche la mascherine e andranno posizionate sul presepe - immaginiamo - seguendo i dettami del distanziamento sociale e conformandosi alle regole dei Dpcm.

