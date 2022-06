La Pasticceria Ranaldi chiude i battenti dopo 100 anni: un altro pezzo di storia di Napoli se ne va

Un altro pezzo di storia e punto di riferimento di Napoli se ne va. La Pasticceria Ranaldi dopo 100 anni di attività chiude i battenti. Lo storico esercizio commerciale di via Lungo Gelso, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, ha annunciato l'interruzione dell'attività con un post su Facebook.

"Dopo 100 anni, la pasticceria Ranaldi interrompe la propria attività. Tutti noi salutiamo e ringraziamo con affetto i nostri clienti che in questi anni ci hanno dimostrato la loro fiducia", il messaggio di commiato accolto con grande dispiacere dai tantissimi clienti, che resteranno orfani di tantissimi prelibatezze ed in particolare delle zeppole di San Giuseppe, tra le più note ed apprezzate in città.

"Ringraziamo tutti voi per le belle parole, ma ormai ci siamo fatti vecchietti e preferiamo chiudere ,vi salutiamo con affetto ciao da tutti noi", la risposta ai tanti messaggi di affetto ricevuti nelle ultime ore.