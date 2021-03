Passaporto vaccinale europeo: le novità dal ministro del Turismo

"Passaporto vaccinale? Se ne sta discutendo a livello europeo, senz'altro si andrà su un documento digitale sanitario e poi bisognerà vedere se ci saranno ulteriori sviluppi". Lo ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, a Sorrento per gli Stati generali del turismo, rispondendo a una domanda sul passaporto vaccinale. Il neo-titolare del dicastero ha poi espresso quella che è la sua ricetta per la ripresa del turismo a livello nazionale. "Dobbiamo guardare avanti e guardare da subito a questa stagione estiva, mettendo tutti nelle condizioni di sapere quali saranno le regole e accelerando il più possibile sulle vaccinazioni".

Secondo Garavaglia "dobbiamo mettere tutti nelle condizioni di sapere già ora quali saranno le regole, in modo che ci si possa organizzare e sfruttare al massimo tutte le possibilità che, se Dio vuole, ci saranno come ci sono state l'anno scorso. Ovviamente sarà più turismo italiano, interno che di stranieri, però intanto teniamo la macchina accesa". E poi, sottolinea Garavaglia, "accelerare il più possibile sulle vaccinazioni e vaccinare gli operatori turistici, perché dobbiamo garantire la massima sicurezza, in modo che dopo l'estate quando si riparte poi non ci si ferma più".