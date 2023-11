Odissea passaporto: tempi d'attesa infiniti per ottenerlo a Napoli

Non sta migliorando la situazione in Italia e a Napoli in particolare riguardante i tempi d'attesa per il rilascio del passaporto.

Il documento fondamentale per viaggiare nei paesi extra Schengen si raggiunge attraverso una trafila burocratica se non difficile quantomeno lunga. Altroconsumo con una sua inchiesta ne ha rilevato i tempi città per città. Neanche a dirlo, il capoluogo partenopeo è tra i posti in cui serve il maggior numero di giorni.

Come riportato dall'infografica sottostante, gli appuntamenti disponibili perché la Questura possa ricevere la domanda (serve poi aspettare che il documento sia pronto...) vede Napoli al settimo posto tra le città più lente dopo Venezia, Bolzano, Cagliari, Bari, Reggio Calabria, Ancona. Mentre l'anno scorso bastava attendere due settimane, quest'anno servono 90 giorni, praticamente tre mesi.

La lentezza nel Paese per una volta non è soltanto appannaggio del Sud. Al di là del caso di Bolzano, ci sono molte città del Nord (Bologna, Genova, Milano, Pordenone, Torino) dove addirittura non c'è alcuna disponibilità di prenotazione: insomma, nessun modo al momento per ottenere il passaporto.

I costi e all'estero

Non solo tempi di attesa lunghissimi, ma anche i costi risultano molto elevati per le tasche dei cittadini: il passaporto italiano è tra i più costosi in Europa, anche quello per i minori che ha una durata più breve. In Italia, infatti, fare o rinnovare il passaporto costa 116 euro.

Gli italiani spendono quasi il quadruplo degli spagnoli (30 euro) e quasi il doppio dei tedeschi (60 euro). Comunque, molto di più di francesi (86 euro), inglesi (82,50) e olandesi (77,87 euro). Solo il Portogallo fa peggio del nostro Paese, visto che il passaporto costa 65 euro ma ha una validità di soli 5 anni, con un costo annuo (13 euro) che è di poco superiore a quello del passaporto italiano (11,60 euro).