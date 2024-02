Vesuviana, soppressi tre passaggi a livello: lavori per 6,5 mln

Un protocollo d'intesa tra l'Ente Autonomo Volturno e il Comune di Terzigno che prevede la sopressione di tre passaggi a livello che ricadono nell'area della cittadina: è quello sottoscritto oggi negli uffici Eav di Napoli-Porta Nolana dal presidente di Eav Umberto De Gregorio e dal sindaco di Terzigno Francesco Ranieri.

La holding del trasporto pubblico regionale ricorda che l'accordo, nell'ambito del programma di interventi volti al miglioramento della sicurezza ferroviari, "mette in atto una serie di attività funzionali alla soppressione dei passaggi a livello, in considerazione della possibile pericolosità degli attraversamenti ferroviari e in coerenza con le raccomandazioni espresse dall'Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradalie autostradali)".

I passaggi a livello si trovano lungo la linea vesuviana Napoli-Ottaviano-Sarno. "Per tali chiusure - spiegano dalla società di trasporti - Eav si è impegnata a realizzare una serie di opere che andranno a migliorare la viabilità nel territorio di Terzigno, con un investimento complessivo di circa 6,5 milioni di euro".