Gita di Pasquetta, lunghe code su strade e autostrade

Gita di Pasquetta spesso è sinonimo di giornate passate nel traffico. Sembra non fare eccezione l'edizione 2024, almeno a quanto riporta il sito Autostrade per l'Italia. Le strade da e per Napoli sono bloccate. Traffico paralizzato alla barriera di ingresso della A3 Napoli-Salerno in direzione Salerno. Pesanti rallentamenti anche all'uscita di Castellammare di Stabia, utile per raggiungere Penisola Sorrentina e Costeria Amalfitana. A proposito di Penisola, viabilità proibitiva almeno fino a Sorrento. Discorso molto simile per la barriera di Napoli Nord sull'A1 in direzione Milano dove si registrano lunghe code.

La situazione non va meglio sulle strade cittadine. Traffico critico su via Marina per entrare a Napoli. In direzione Sud, la Statale 18 risulta molto frequentata in diversi punti, con particolare attenzione a Portici, Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata. La musica non cambia sul versante Ovest. alle 11.30, traffico ancora scorrevole, ma sempre più intenso, sulla Tangenziale; mentre rallentamenti o addirittura paralisi si registrano tra Bagnoli e Pozzuoli. In generale, la situazione appare in peggioramento minuto dopo minuto.