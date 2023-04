Pasquetta a Napoli, tra pic nic improvvisati e scene curiose | FOTO E VIDEO

Passeggiate, banchetti improvvisati e scene curiose. Immagini delle Pasquetta 2023 a Napoli. La città ha visto l'invasione pacifica di decine di migliaia di visitatori che si sono uniti a quei napoletani che hanno deciso di rinunciare alla gita fuori porta per godersi la città.

Con alcuni parchi chiusi, è capitato anche di vedere pic nic improvvisati in Villa Comunale o in piazza del Plebiscito, pizze mangiate nei cartoni sul Lungomare e bagni non previsti a lido mappatella, sfidando le temperature non proprio estive. Tra la folla si sono mischiati anche buffi personaggi, come un pulcinella equilibrista e i sosia di re Carlo d'Inghilterra e Camilla (foto in basso).

(foto e video a cura di Alessandra De Cristofaro)