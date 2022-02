Un torneo in memoria di Apicella: "Così Lino aiuterà i ragazzi"

Nella Sala dei Baroni presentata l'iniziativa sportiva dedicata ai due poliziotti scomparsi mentre erano in servizio. E' un torneo amatoriale di calcio a 8, a scopo benefico, che coinvolgerà per tre mesi 400 colleghi della polizia di Napoli e provincia

Un torneo di calcio per ricordare Pasquale Apicella e Giovanni Vivenzio, agenti di polizia morti in servizio. Apicella è scomparso nel'aprile 2020, a soli 37 anni, speronato dai rapinatori in fuga. Vivenzio è deceduto un anno dopo essere stato ferito durante un inseguimento.

L'iniziativa è stata presentata dal Comune di Napoli a Maschio Angioino e coinvolgerà in un arco di tre mesi 400 poliziotti. "Sono onorato di essere il padre di Lino Apicella - ha affermato papà Gennaro - In questo modo, Lino potrà continuare a fare quello in cui credeva, essere un esempio per i ragazzi".