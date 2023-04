Pasqua, record di turisti stranieri. Resta il nodo trasporti

Secondo il Comune, in città arriveranno 220mila visitatori solo per il weekend dal 7 al 10 aprile. Servizi: nulla da fare per il secondo treno nuovo della linea 1

Sono 220mila i turisti previsti a Napoli per il weekend di Pasqua 2023. Lo annuncia l'assessore al Turismo del Comune Teresa Armato che parla di anno record: "Basti pensare che lo scorso anno ce ne furono 140mila e già toccammo un picco. Siamo molto soddisfatti che molti di questi saranno stranieri, il 71 per cento dei quali vedranno Napoli per la prima volta".

Il Comune si sta organizzando con gli infopoint, come a Natale, e con i bagni chimici situati in sei postazioni. Resta aperto il nodo trasporti. Il secondo treno nuovo atteso sulla Linea 1 della Metropolitana a febbraio non è ancora pronto: "Mi risulta - spiega il sindaco Gaetano Manfredi - che oggi sono stati conclusi i 5mila chilometri di prova, adesso resta da attendere l'autorizzazione alla messa in esercizio. Abbiamo avuto rassicurazioni che i prossimi collaudi saranno più rapidi". Attesa per l'incontro che l'Amministrazione avrà con l'Anm per stabilire il bonus da corrispondere ai lavoratori per garantire bus, tram e metro anche nei giorni rossi: "Sono ottimista che si troverà una soluzione ottimale per tutti" il commento del sindaco.