Napoli-Milan: se si va ai rigori, in migliaia a casa a piedi! L'allarme della Commissione comunale alla mobilità

Il sogno nel cuore è che questa sera il Napoli vinca, anzi stravinca. E che vinca subito, senza andare ai rigori. Innanzitutto per passione ma poi anche perché, diversamente, alcune migliaia di tifosi utenti di Eav o Metro 2 rischierebbero di dover tornare a casa a piedi. "Stamane, in Consiglio Comunale sono venuto a conoscenza che gli orari di esercizio della Linea 2 della metropolitana, gestita da Ferrovie dello Stato, che collega Pozzuoli con l'impianto sportivo di Fuorigrotta e la Stazione Centrale di Napoli, funzionerà soltanto fino alle ore 23:50 - fa notare infatti Nino Simeone, presidente della Commissione comunale alle infrastrutture e mobilità - La Linea Circumflegrea gestita da EAV, che collega tutta l'area flegrea con Fuorigrotta e Montesanto, ha invece previsto corse limitate alle ore 22:00. Questo significa che se la partita dovesse protrarsi coi calci di rigore, all'uscita dallo stadio decine di migliaia di tifosi troverebbero chiuse entrambe, con pesanti ripercussioni in termini di ordine pubblico e di possibilità di rientrare a casa". Da qui la richiesta urgente di un vertice per trovare una soluzione alla questione.