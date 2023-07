Parolisi in tv dopo la condanna per l'omicidio di Melania Rea: sarà ospite a "Chi l'ha visto?"

Salvatore Parolisi, ex militare condannato in via definitiva per l'omicidio della moglie, Melania Rea sarà in tv. Ad ospitarlo, per un'intervista esclusiva, sarà la trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?”. L'appuntamento è fissato per questa sera. Parolisi ha scontato 12 dei 20 anni inflitti dal giudice e, grazie ad un permesso premio, prenderà parte alla trasmissione.

La reazione della famiglia Rea

L'evento ha subito scatenato la reazione della famiglia di Melania Rea. Il fratello Michele, in un'intervista a Il Centro, ha dichiarato: "In tv ripeterà che è innocente, che non ha ucciso. Ma niente potrà cancellare quello che ha fatto. Pensare che lo dirà ancora una volta ci addolora e ci fa tanta rabbia. Può dire quello che vuole, ma ci sono tre sentenze, tre gradi di giudizio che stabiliscono che lui ha ucciso mia sorella lasciandola agonizzante, colpendola mentre la figlioletta era in macchina".

"Dopo l’omicidio di Melania – ha continuato – la mia famiglia ha fondato un’associazione contro la violenza sulle donne perché l’attenzione resti sempre alta, ma è lo Stato che deve fare di più. Invece resta al balcone a guardare gli omicidi che aumentano, a fare sconti agli assassini che possono rifarsi una vita. Ma alle vittime chi ci pensa?".

Melania Rea - ricordiamo - fu uccisa nel bosco di Colle San Marco il 18 aprile 2011. Il marito , per l'accusa, l'ha uccisa con 35 coltellate. Nel 2016 la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a venti anni di reclusione per l’ex militare. Parolisi si è sempre detto innocente. La figlia Vittoria - all'epoca della tragedia aveva solo 18 mesi - oggi vive con i nonni a Somma Vesuviana e non porta più il cognome del padre.