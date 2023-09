Parco Virgiliano, lavori al via all'inizio del 2024

Presieduta da Fiorella Saggese, la commissione consiliare Salute e Verde del Comune di Napoli ha incontrato l’assessore al ramo Vincenzo Santagada e la dirigente Teresa Bastia per fare il punto su alcuni progetti in corso per la riqualificazione del verde cittadino.

Sulla situazione del Parco Virgiliano, l’assessore Santagada ha spiegato che sul progetto presentato nel mese di giugno 2022 è in corso l’interlocuzione con la Soprintendenza per gli adempimenti necessari, sia quelli relativi al primo stralcio di finanziamenti di Città Metropolitana, pari a 1,7 milioni di euro, che a quelli relativi al secondo stralcio di finanziamenti successivamente stanziati.

I lavori, ha annunciato Santagada, partiranno sempre all’inizio del 2024.