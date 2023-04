Lo spettacolo mozzafiato del parco sommerso di Baia: "Orgoglio nazionale"/VIDEO

"Mare e cultura, eccellente binomio che caratterizza l’Italia. Con il collega Nello Musumeci abbiamo celebrato la Giornata del Mare visitando le meravigliose aree archeologiche sommerse tra Pozzuoli e Bacoli. Luoghi splendidi densi di storia, simboli del nostro passato", scrive il ministro della Cultura Sangiuliano in riferimento alle aree archeologiche del parco sommerso di Baia in particolare.

"Che orgoglio! È una svolta epocale. Bacoli ed i Campi Flegrei hanno ospitato il Ministro della Cultura ed il Ministro per le Politiche del Mare. Al Parco Archeologico Sommerso di Baia. Così siamo tornati al centro della politica nazionale. Partono dalla nostra terra le iniziative del Governo a tutela del mare. Qui, sopra i fondali di Baiae e Puteoli, nelle Terme di Baia, l’Italia ha voluto la Giornata Nazionale del Mare. È un riconoscimento enorme per quanto, tutte le istituzioni insieme, stiamo facendo al fine di promuovere il nostro patrimonio archeologico, ambientale, paesaggistico, culturale. Perché la Campania, il Sud, l’Italia, possono e devono puntare sui Campi Flegrei. Abbiamo tesori unici al mondo. La Cittá Sommersa di Baia ed il porto di Pozzuoli sono un patrimonio dell’umanità. Tra i più importanti della Terra. Ringrazio il ministro Gennaro Sangiuliano ed il ministro Nello Mesumeci. Li abbiamo accolti con enorme entusiasmo. Ringrazio la Soprintendenza dei Beni Culturali e del Paesaggio di Napoli, ed il soprintendente Mariano Nuzzo. Ringrazio il Parco Archeologico di Baia, ed il direttore Fabio Pagano. Ringrazio il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, il procuratore della Repubblica, Nunzio Fragliasso. E quanti sono intervenuti in questa giornata storica per i Campi Flegrei. Sono orgoglioso, a nome del popolo bacolese, per essere stati palcoacenico di questa giornata che è il segnale del riscatto. Rinascita. Una giornata vissuta, con gioia, in sinergia con il collega sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. Due Ministri della Repubblica Italiana, a Bacoli. Nei Campi Flegrei. Sul nostro meraviglioso mare. È una notizia straordinaria. Una festa. Un grande onore. Abbiamo imboccato la strada della sviluppo turistico, dello sviluppo sostenibile. La Città Flegrea è pronta. Siamo pronti. Siamo in prima linea. Insieme, ce la facciamo. Insieme, siamo davvero forti. Un passo alla volta", il commento del sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.