Il nuovo parco pubblico è realtà: "Dopo più di 50 anni riconsegniamo uno spazio sottratto alla comunità"

"È un sogno che si avvera! Siamo pronti ad inaugurare il parco pubblico di Miseno. Dopo più di 50 anni riconsegniamo a Bacoli uno spazio che era stato sottratto alla comunità. Lo apriremo al popolo, mercoledì mattina. Il 7 febbraio. Ore 11. Per la prima volta". Questo l'annuncio del sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione in un post sui social.

"Era stato occupato abusivamente. Devastato da costruzioni illegali, in terra ed a mare. Palazzine abusive, ormeggi abusivi. E colate di cemento a tombare ville romane e tanto verde. Uno scandalo. Tra i più osceni ecomostri costruiti sulla nostra magnifica costa. Poi, abbandonato all’incuria per altri quindi anni. Pieno di rifiuti, erbacce. Nessuno più credeva che si potesse realizzare un parco aperto a tutti. Ed invece ci siamo riusciti. Dopo decenni di promesse non mantenute. Consegniamo a Miseno, la sua villetta sulla Punta Sarparella. Un bene comune che abbiamo liberato da abusivismo selvaggio e degrado. Qui, sarà visibile anche la Villa romana scoperta durante i lavori. Risalente ai tempi del Porto Militare di Misenum, ed al comandante Plinio il Vecchio. Ringrazio la Soprintendenza dell’Area Metropolitana di Napoli per la fattiva sinergia. Ringrazio l’Area VI ed il capoarea Giovanni Capuano, che stanno rendendo possibile un sogno tanto atteso. Ringrazio tutta l’amministrazione comunale. Qui dove imperava un maxi-lido abusivo, ora giocheranno bambini e famiglie: liberamente. Affacciati su un mare spettacolare. Ci vediamo mercoledì. Ci sarà la scuola Gianni Race di Miseno. Ci sarà Sandro Ruotolo. Ci sarà l’assessore al turismo della Regione Campania Felice Casucci. Ci saranno autorità e cittadini. E stiamo preparando anche una grandissima sorpresa. Insieme, cambiamo la città. Un passo alla volta", scrive il primo cittadino bacolese su Facebook.