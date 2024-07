Parco Mascagna, gli aggiornamenti sullo stato dei lavori: il Tar dovrà decidere sulla presenza di una giostra

Presieduta da Fiorella Saggese, la Commissione salute e verde del Consiglio comunale di Napoli si è riunita per fare il punto sugli interventi in corso nei parchi cittadini.

Durante la seduta, l'assessore al ramo Vincenzo Santagada ha fornito una relazione dettagliata sui lavori in atto e sui prossimi interventi previsti. Il 14 giugno è stato aperto il cantiere della Villa Comunale, seguito dall'avvio dei lavori nei parchi San Gennaro e Fratelli De Filippo. Tuttavia, rimangono ancora aperti i cantieri dei parchi Mascagna, San Gaetano, Camaldoli e Troisi. L'assessore ha sottolineato che l'amministrazione comunale ha reso disponibili 800 mila euro per interventi urgenti sulle aree verdi, una grande novità per la città che permetterà di intervenire rapidamente per i lavori di manutenzioni sugli arredi. Inoltre, rispondendo a un quesito posto dalla consigliera Iris Savastano (FI), ha annunciato che l'inizio dei lavori di riqualificazione della collina di Posillipo è previsto per i primi mesi del 2025, mentre per la Villa Comunale la ditta auspica di concludere i lavori entro 12 mesi.

La situazione del Parco Mascagna

Per il Parco Mascagna, dopo la sentenza del TAR che prevedeva l'abbattimento di due alberi indicati dalla perizia del concessionario entro il 4 luglio, il Comune ha effettuato una nuova perizia che ha rilevato la necessità di abbattere un solo albero, salvando l'altro. Il TAR dovrà ora decidere sulla possibile presenza di una giostra in relazione all'albero salvato. Nonostante queste difficoltà amministrative, ha continuato Santagada, sono stati abbattuti 23 lecci e piantumati 36 nuovi alberi, reintrodotto due palme, effettuata la potatura di tutte le palme e il recupero dei giardini esterni del parco con il progetto "Adotta un'aiuola".

Paolo Cupo, dirigente del Servizio grandi parchi, ha precisato che l'appalto del servizio verde per il Parco Mascagna comprende, oltre alle piantumazioni che sono stato effettuate, anche la manutenzione garantita per due anni. Appena terminate le operazioni di responsabilità del servizio verde, si procederà alla realizzazione dei lavori edili.

I lavori negli altri parchi

Per il Parco Ciro Esposito, ha spiegato il dirigente comunale Paolo Cupo, i lavori non sono ancora iniziati a causa dei ritardi nella pulizia dei canali da parte di Napoli Servizi. Per il Parco del Poggio, i lavori sono stati consegnati a fine marzo e procedono secondo il cronoprogramma. Sulla Villa Comunale, gli studi botanici e le verifiche sui sottoservizi sono stati effettuati e presto si procederà, con la Sovrintendenza, alla pavimentazione. Per il Virgiliano i lavori non sono ancora iniziati perché, su indicazione della Sovrintendenza, si sta realizzando un filtro vegetativo, una siepe divisoria tra ingresso e resto del parco, che dovrebbe essere concluso entro fine mese.

Il consigliere Pasquale Esposito (PD) ha espresso la speranza che non vi siano ritardi per il Parco San Gaetano Errico e ha manifestato perplessità sui ritardi accumulati per il Parco Ciro Esposito. Ha inoltre sollevato la questione della possibilità di utilizzare i ribassi d'asta per ulteriori lavori sui parchi.

La consigliera Iris Savastano (FI) ha chiesto di dare priorità alle aree giochi per il Parco Virgiliano e la Villa Comunale, auspicando che i lavori al Virgiliano inizino il prima possibile.

Nelle conclusioni, Santagada ha assicurato che l'amministrazione continua a lavorare per garantire la riqualificazione e il miglioramento delle aree verdi cittadine e, nonostante le difficoltà incontrate, sono 14 le progettualità sulle quali si sta lavorando. Con risorse aggiuntive e una pianificazione attenta, si mira a restituire alla comunità spazi verdi curati e funzionali.