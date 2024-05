I cittadini ripuliscono il Parco Mascagna: "Alberi piantumati da poco ma già secchi"

Manifestazione domenicale al Parco Mascagna, al Vomero. Un gruppo di cittadini ha provato a salvare gli alberi ormai secchi all'interno dell'area verde. Era presente anche la consigliera regionale Maria Muscarà (Gruppo misto).

"Appena terminata la manifestazione in difesa del Parco Mascagna, anche la domenica sotto il sole, decine di cittadini dimostrano di volersi riappropriare del Parco e di salvare gli alberi rinsecchiti messi a dimora in tempi sbagliati dal comune. Ero l'unico rappresentante delle istituzioni presente al Parco. Hanno partecipato finanche bambini, oltre che associazioni del territorio. Abbiamo raccolto una quantità di immondizia enorme ed innaffiato tante piante, molte delle quali già in grande sofferenza. Quando si fa l'appalto per piantumare gli alberi, nel contratto c'è anche l'obbligo di innaffiarli e curarli, evidentemente questo vale per tutti i comuni tranne per quello di Napoli".