Il Parco Mascagna si rifà il look: intervento di manutenzione straordinaria complessiva

A partire dallo scorso 8 settembre e fino a conclusione dell'intervento di riqualificazione, il Parco Mascagna resterà chiuso. Sono stati, infatti, aggiudicati i lavori per la riqualificazione del polmone verde collinare.

"Il parco, che versa in situazioni veramente critiche, finalmente sarà oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria complessiva con l'installazione di un impianto di videosorveglianza così come richiesto dalla Municipalità 5. È in programma nei prossimi giorni la convocazione di un consiglio monotematico sul progetto di riqualificazione del parco alla presenza dell'assessore al verde del Comune di Napoli Santagada, in cui illustreremo alla cittadinanza il nuovo progetto nello spirito di massima condivisione e trasparenza", rende noto in un post sui social la presidente della V Municipalità Arenella Vomero Clementina Cozzolino.