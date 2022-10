Parco della Marinella, lavori in ritardo. Manfredi: "Trovati rifiuti sepolti"

Il sindaco di Napoli ha fatto il punto della situazione sull'area verde da riqualificare in via Marina

Non vedrà la luce a breve il nuovo Parco della Marinella. I lavori procedono a rilento e il motivo lo ha spiegato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: "Chi passa in quella zona potrà vedere cumuli di rifiuti. Sono quelli che abbiamo trovato nel sottosuolo. Abbiamo scoperto che tonnellate di rifiuti speciali sono stati seppelliti in quel'area. Ciò ha comportato uno scostamento importante del budget di progetto. Abbiamo dovuto raccoglierli, ammassarli. Adesso andranno prima caratterizzati e, poi, smaltiti. Ciò ci consentirà di riprendere i lavori e speriamo di riconsegnare il parco nel 2023".