Parco della Marinella, apertura nel 2022

Il primo progetto risale alla fine degli anni '90. Per questo motivo, se davvero il Parco della Marinella dovesse aprire al pubblico nel 2022 sarebbe un evento epocale. "Abbiamo rimosso i rifiuti su metà dei 30mila metri quadri del parco - spiega l'assessore al Verde del Comune di Napoli Luigi Felaco - E' partito il bando per liberare anche l'altra metà. Terminato lo smaltimento, il progetto prevede 150 giorni di lavoro e, poi, il parco sarà a disposizione dei cittadini".

I lavori, che sono costati circa 6 milioni di euro, proseguiranno di pari passo con la riqualificazione di via Amerigo Vespucci. Il progetto prevede tre gli ingressi, quaranta aiuole, un'agorà e una struttura sportiva polifunzionale. Il parco, che si distende dalle Torri aragonesi al mercato ittico, sarà attraversato dalla pista ciclabile cittadina.

I lavori pubblici a Napoli, negli ultimi 30 anni, sono stati sinonimo di cemento o, al massimo, di basolato lavico. Piazza Dante, piazza Municipio, piazza Garibaldi e, in ultimo, piazza Mercato mostrano un tasso di verde pubblico statisticamente non rilevante. E' per questo che l'apertura di un nuovo parco pubblico cittadino rappresenta una svolta.

"Napoli può e deve fare uno sforzo maggiore in questa direzione - afferma Felaco - ma dobbiamo anche ricordare che, storicamente, la città è stata progettata con pochi parchi. Motivo per cui, sarà fondamentale indirizzare finanziamenti alla manutenzione e riqualificazione di quello esistente. In questa direzione, vanno i 13 milioni che Città metropolitana ha stanziato per le 13 aree verdi cittadine".