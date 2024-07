Nella zona flegrea c'è la 'Montecarlo dell'Impero Romano': "E' la nostra Atlantide"

"È sensazionale! Stiamo scoprendo un nuovo Parco Archeologico, a Bacoli. Ville ed arcate romane, percorsi naturalistici. Tutto questo in un bene confiscato alla camorra. Villa Ferretti, sotto il Castello Aragonese di Baia. Un pezzo della monumentale città di Baiae. La Montecarlo dell’Impero Romano, per secoli. Sospesa tra terra e mare. La nostra Atlantide. La nostra Pompei, sott’acqua. Custodita dai fondali marini, a seguito di fenomeni legati al bradisismo. Enorme, affascinante. Il più grande Parco Archeologico Sommerso al mondo". E' quanto scrive un entusiasta sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione in un post su Facebook.

"Abbiamo avviato un grande lavoro di pulizia e messa in sicurezza, in sinergia con la Soprintendenza, ed abbiamo già tirato fuori questo. Vogliamo che diventi patrimonio di tutti. Con nuovi cantieri, può diventare il più grande Parco Archeologico in un bene confiscato alla malavita organizzata. Sarebbe una conquista enorme, a cui noi crediamo tanto. In sinergia con le università. Qui ha sede la Federico II. Qui c’è il parco pubblico Peppino Impastato. Qui c’è il teatro all’aperto. Qui c’è la spiaggia libera. Insieme per scrivere nuove pagine di rinascita per il nostro territorio. Un passo alla volta", conclude il primo cittadino bacolese.