Apre il nuovo parcheggio di piazza Garibaldi: 380 posti e ricarica per le e-bike

Apre i battenti il nuovo parcheggio intermodale di piazza Garibaldi. E' inglobato all'interno della Stazione centrale di Napoli, con la quale è collegato da un passaggio pedonale, ospita 360 posti auto oltre a stalli per la ricarica delle batterie delle bici elettriche. I costi non possono essere definiti popolari perché un'ora di parcheggio costa 2,50 euro, mentre l'abbonamento giornaliero 22 euro. Cifre lontane da quelle di un altro parcheggio intermodale, il Brin, di proprietà di Anm, dove il ticket orario è di 50 cent e la tariffa giornaliera si ferma a 5 euro. La domanda è se a questi prezzi possa essere vantaggioso per chi vuole lasciare l'automobile appena entrato in città e affidarsi ad altri mezzi per spostarsi in centro.

La struttura è stata realizzata da Grandi Stazioni Rail, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane e co-finanziata dal MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), con un investimento complessivo di oltre 13 milioni di euro. Oltre agli spazi per la sosta ci sono servizi per l’interscambio tra vari mezzi di trasporto, inclusi quelli collettivi, condivisi e di mobilità dolce. "Le stazioni - si legge in una nota dell'azienda - si porranno sempre più al centro di percorsi pedonali continui, raccordate alle reti ciclabili e dotate di parcheggi per bici, attrezzate con punti di ricarica per mezzi elettrici e con spazi dedicati alla presa e al rilascio di mezzi in sharing".

All'inaugurazione hanno preso parte anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il sindaco Gaetano Manfredi. Il primo cittadino partenopeo si è soffermato anche sulle condizioni di abbandono di piazza Garibaldi. Le aiuole sono ormai tutte bruciate, l'immondizia è ovunque, l'agorà non ha mai accolto eventi e sono centinaia i senza fissa dimora che ci vivono senza alcun tipo di assistenza o mediazione culturale: "Stiamo parlando con diversi soggetti per riqualificare la piazza - ha assicurato il sindaco - Vogliamo riaprire i chioschi e portare eventi nella cavea. Animare questo luogo è la prima forma di presidio. Con Ferrovie dello Stato stiamo pianificando anche l'acquisizione di uno spazio per l'accoglienza socio-sanitaria dei clochard. E' un lavoro lungo che vogliamo fare per restituire dignità a piazza Garibaldi".