Parcheggio sotterraneo dello stadio Maradona, nuove indagini per valutare la possibilità di rimetterlo in funzione

La Commissione consiliare sport e pari opportunità del Comune di Napoli, presieduta da Gennaro Esposito, ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso lo stadio Maradona.

Nel corso del sopralluogo la commissione ha constatato lo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento bagni per i soggetti diversamente abili. Saranno 120 i nuovi posti nel settore Distinti dell'impianto di Fuorigrotta riservati alle persone con disabilità, una volta completata la realizzazione dei box bagni ad essi dedicati.

Nuove indagini, inoltre, saranno svolte per mettere a disposizione della città i 300 posti del parcheggio sotterraneo realizzato nel corso dei lavori per Italia 90: "E' ancora in valutazione lo stato del parcheggio, visto che non è mai stato aperto e non è mai stato collaudato. Bisogna fare delle indagini circa la possibilità di rimetterlo in funzione. Abbiamo saputo che ci sono 300 posti, l'amministrazione vuole metterlo a disposizione della cittadinanza, in un modo o in un altro", ha spiegato il presidente della commissione Gennaro Esposito ai microfoni della web tv del Comune di Napoli.