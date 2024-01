Il grande parcheggio che in caso di emergenza bradisismica o vulcanica può trasformarsi in area di attesa: il progetto

"È fatta! Abbiamo ottenuto 500.000 € per realizzare il primo grande parcheggio d’interscambio all’ingresso di Bacoli. Sarà a Cuma. È un’opera strategica per la nostra città. Perché rappresenterà la prima area di area di attesa e ammassamento da Piano di Protezione Civile. Da utilizzare in caso di ogni emergenza. A partire da quella vulcanica e bradismica. Sarà funzionale per migliaia di bacolesi. Ed è davvero una grande notizia". Ad annunciarlo via social nei giorni scorsi è stato il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, che ha parlato dell'opera che sarà realizzata sul territorio del comune flegreo.

"Uno spazio comunale, che siamo riusciti a recuperare all’utilizzo pubblico, dopo decenni di uso improprio. Liberandola. In via Spiaggia Romana. Adesso partiremo con i lavori per farne un’area di sosta funzionale. La utilizzeremo anche come parcheggio d’interscambio. Il primo a Cuma. Qui fermeremo le auto e, con navette comunali, porteremo i bagnanti, in estate, sul lungomare della Spiaggia Romana. E di Miseno e Miliscola. Una svolta per la viabilità urbana. In più, sarà un parcheggio funzionale anche per il campo di calcio di Cuma, che stiamo realizzando proprio lì accanto. Un finanziamento frutto della sinergia con la Città Metropolitana di Napoli. Un Accordo di Programma, insieme ai Comuni di Napoli e Pozzuoli, che ci aiuta a finanziare opere di grande importanza sul fronte della sicurezza della cittadinanza. E della capacità dei nostri territori di essere resilienti al bradisismo. Ringrazio il sindaco Gaetano Manfredi per l’attenzione sempre maggiore ai Campi Flegrei. Insieme, siamo più forti. Un passo alla volta", ha concluso il primo cittadino bacolese.