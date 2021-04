Vaccini, la richiesta: "Parcheggi a tariffa fissa per chi si reca agli hub"

Parcheggi a tariffa fissa per chi si reca presso alcuni hub vaccinali a Napoli. Questa l’esigenza segnalata a NapoliToday da una lettrice.

“Questa mattina ho accompagnato mio padre, over 70, a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid presso l’hub vaccinale della Stazione Marittima di Napoli. L’appuntamento era fissato per 9,15, ma noi siamo arrivati sul posto in anticipo perché provenendo dalla zona nord della città non è facile prevedere i tempi precisi, anche in base al traffico veicolare. Abbiamo parcheggiato l’auto presso il parcheggio del terminal alle 8,30 e siamo andati a ritirarla alle 11,00 circa, pagando 7,50 euro”, spiega la lettrice ai nostri microfoni.

“Sarebbe utile per le persone che si recano lì per la vaccinazione stabilire una tariffa fissa, dimostrando all’ingresso nel parcheggio di recarsi presso l’hub per sottoporsi al vaccino. Per le persone anziane non è sempre agevole raggiungere con i mezzi pubblici gli hub vaccinali, soprattutto in questo periodo di pandemia. E dunque giungere sul posto con l’auto, in molti casi, è indispensabile”, conclude la lettrice.