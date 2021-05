Fine pandemia: Papa Francesco invita a pregare la Supplica alla Madonna di Pompei

Papa Francesco, nel corso dell'udienza generale del mercoledì, ha invitato i fedeli ad unirsi alla supplica alla Madonna di Pompei che verrà recutata il prossimo sabato. "Vi esorto alla recita del Rosario, con cui la Vergine Maria è particolarmente onorata. A tale proposito, Vi invito ad unirvi spiritualmente alla Supplica alla Madonna del Rosario che si terrà sabato prossimo 8 maggio a mezzogiorno al Santuario di Pompei. Il mio pensiero va infine, come di consueto, agli anziani, ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Pregate Maria, modello di fede e testimone operosa della parola di Cristo, per ottenere vigore cristiano nelle scelte e nelle difficoltà della vita", ha detto Francesco.

"Pregare per la fine del Covid"

Il Papa, come è noto, ha invitato a pregare con la recita del Rosario per la fine della pandemia. Una vera e propria catena di preghiera - quella voluta dal pontefice - che toccherà tutto il Mondo. "Guidati dai Santuari sparsi nel mondo, in questo mese di maggio recitiamo il Rosario per invocare la fine della pandemia e la ripresa delle attività sociali e lavorative. Oggi guida questa preghiera mariana il Santuario della Beata Vergine del Rosario a Namyang, in Corea del Sud. Ci uniamo a quanti sono raccolti in questo Santuario, pregando specialmente per i bambini e gli adolescenti", ha spiegato.

Sold-out per la Supplica "in presenza"

Tornando a Pompei, come detto sabato ci sarà la recita della Supplica, anche se le presenze saranno condizionate dall'emergenza sanitaria. Al momento, infatti, risulta tutto esaurito, ma l'atteso momento di preghiera - che si terrà come sempre alle 12 - potrà essere seguito anche via social o in tv. Inoltre, sempre per maggio, mese dedicato alla Vergine maria, è tornato l'appuntamento con "Buongiorno a Maria", anche questo trasmesso in tv per permettere a tutti di poter partecipare.

Presso il santuario di Pompei, infine, oggi pomeriggio sarà inaugurata alle 16.55 la nuova porta, in occasione del 120° anniversario della Facciata dedicata alla Pace Universale. L'evento sarà trasmesso sui social.

Come seguire la Supplica

Grande attesa nella città mariana per la Supplica alla Madonna del Rosario, in programma l’8 maggio. Il rito solenne, che avrà inizio alle 10.40 con la santa Messa, si svolgerà sul sagrato della Basilica. A presiedere la santa Messa e la Supplica sarà il cardinale Marcello Semeraro, Arcivescovo-Vescovo emerito di Albano, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. L’intero rito sarà trasmesso in diretta tv, a partire dalle 10.40, da Canale 21 e da Tv2000 (Canale 28 del digitale terrestre, 18 di tivùsat e 157 di Sky). Su Tv2000, le dirette inizieranno già alle 6.30 con il Buongiorno a Maria, poi, alle 7 e alle 8.30, la Messa.