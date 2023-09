Papa Francesco 'saluta' Napolitano: gesto storico

Non solo la politica ha reso oggi omaggio a Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica, scomparso venerdì sera all'età di 98 anni. E' infatti un fuori-programma di Papa Francesco - almeno per la stampa parlamentare tenuta all'oscuro - a movimentare la giornata dell'omaggio a palazzo Madama. E' un momento storico perchè per la prima volta un papa varca la sogna del Senato.

Il Santo Padre poco dopo le 13 scende dalla sua 500 bianca su corso Rinascimento, accompagnato dall'applauso incredulo dei cittadini assiepati dietro le transenne, che se lo vedono davanti. Condotto alla Camera ardente allestita nella Sala Nassirya dal presidente Ignazio La Russa ("E' la prima volta che un Papa entra in Senato, è stato affettuosissimo", dirà lo stesso La Russa al termine della visita) Papa Francesco consola la vedova Clio, per poi essere accompagnato sulla sua sedia a rotelle di fronte al tavolino con il libro delle presenze e la foto del presidente scomparso.

Fiato sospeso e telecamere che lanciano dirette, mentre il santo Padre scrive una riga su un grande foglio bianco che viene poi conservato dai funzionari che gli fanno cordone. Qualcuno tra i fotografi e i cronisti azzarda la richiesta di un commento, ma il Papa è già al portone, salutato da un applauso della folla nel frattempo cresciuta a dismisura, per il tam-tam scattato durante i suoi dieci minuti di permanenza a Palazzo Madama. (AdnKronos)