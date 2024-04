La Napoli raccontata da Paolo Sorrentino in concorso al Festival di Cannes

Era nell'aria che Paolo Sorrentino sarebbe stato in concorso al 77° Festival di a Cannes con il suo ultimo film girato a Napoli con un cast corale dove spiccano Luisa Ranieri, Silvio Orlando, Stefania Sandrelli e il premio Oscar Gary Oldman.

Prima di tutto si scopre il titolo del film sconosciuto fino alla conferenza stampa per annunciare dal direttore artistico Thierry Fremaux i portagonisti che dal 14 a 25 maggio sfileranno sulla Montée des Marches: Partehenope così il regista Premio Oscar ha deciso di intitolare questo film che presenterà in anteprima mondiale.

Tutto è stato Top secret. Le poche cose trapelate quando Sorrentino con la sua troupe è arrivato a Napoli è che l'ambientazione avrebbe ricoperto diversi archi temporali, sono arrivati alcuni scatti come quello della visita di Robert De Niro sul set. Poi, sono spuntate le varie indiscrezioni come quella che avrebbe un collegamento con La Grande Bellezza, lanciato 11 anni fa proprio a Cannes e che ha portato il regista napoletano alla vittoria dell' Oscar.

Infatti Parthenope affrontererebbe la stroria del primo romanzo di Jep Gambardella, personaggio centrale de La grande bellezza.

Un cast corale dove ci sono delle veri e propri incontri innesti attesi, ma anche dei ritorni come la Ranieri dopo è stata la mano di Dio e Orlando, ovviamente l'iconico Cardinale Voiello di The young Pope e The new pope. Tra gli altri componenti del cast ci sono Isabella Ferrari, Dario Aita, Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Daniele Rienzo e Alfonso Santagata.

Il rapporto tra Sorrentino e il Festival di Cannes è un rapporto radicato. Quasi tutti i suoi film sono passati per il la rassegna che è sicuramente è la vetrina delle vetrine del cinema mondiale in cui i film iniziano il loro importante cammino per la promozione e ricurotere importanti rinoscimenti durante l'anno.

"In Parthenope si confrontano varie società che animano la città: quella bassa, quella alta e quella animata da intellettuali, in cui una città complessa e bella come Napoli è protagonista assoluta con la solita libertà espressiva di Sorrentino che aspettiamo con immenso piacere al festival" garantisce Fremaux. Del resto, come sottolinea il direttore del festival, c'e grande attesa per il ritorno dietro la macchina da presa dopo è stata la mano di Dio soprattutto e per la sua presenza alla croisette dopo la parentesi veneziana del suo celeberrimo film precedente prodotto da Netflix e, storicamente i rapporti tra Cannes e la famosa piattaforma olandese non sono tra i più felici, tanto che i film prodotti da Netflix non passano mai per il festival.

Quest'anno Paolo Sorrentino sarà l'unico Italia presente nella selezione ufficiale. Quest'anno sarà in compagnia di grossi autori, alcune vere leggende del cinema come Francis Ford Coppola che dopo molti anni torna con Megalopolis, David Cronenberg con Vincent Cassel e Diana Kruger, Yorgos Lanthimos dopo il successo di. POVERE creature con EMMA Stone sua attrice feticcio ormai.

La Storia di Parthenope e set

"Il lungo viaggio della vita di Parthenope, dal 1950, quando nasce, fino a oggi. Un’epica del femminile senza eroismi, ma abitata dalla passione inesorabile per la libertà, per Napoli e gli imprevedibili volti dell’amore. I veri, gli inutili e quelli indicibili, che ti condannano al dolore. E poi ti fanno ricominciare. La perfetta estate di Capri, da ragazzi, avvolta nella spensieratezza. E l’agguato della fine. Le giovinezze hanno questo in comune: la brevità" spiega lo stesso Sorrentino "Ci sono , i napoletani, vissuti, osservati, amati, uomini e donne, disillusi e vitali, le loro derive malinconiche, le ironie tragiche, gli occhi un po’ avviliti, le impazienze, la perdita della speranza di poter ridere ancora una volta per un uomo distinto che inciampa e cade in una via del centro. Sa essere lunghissima la vita, memorabile o ordinaria. Lo scorrere del tempo regala tutto il repertorio di sentimenti. E lì in fondo, vicina e lontana, questa città indefinibile, Napoli, che ammalia, incanta, urla, ride e poi sa farti male."