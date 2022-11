Lutto all'università Federico II: addio al professor Paolo Pizzolongo

L'università degli studi di Napoli Federico II è in lutto per la scomparsa del professore Paolo Pizzolongo, ex ordinario di Botanica Generale presso l'ex Facoltà di Agraria, ora dipartimento, dell'ateneo federiciano dal novembre 1966.

A Portici, per ben 32 anni (1966-1998) è stato direttore dell'Istituto di Botanica e dell'Orto Botanico. Con il suo instancabile impegno ha anche contribuito significativamente allo sviluppo della facoltà di Agraria dell'Università del Molise, a Campobasso, di cui è stato preside, oltre che docente di Botanica.

È stato socio onorario dell'Accademia Pontaniana di Napoli e membro di numerose associazioni scientifiche e culturali. Nel 1997 gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica la medaglia d'oro ai Benemeriti delle Scienze e della Cultura.

"Le sue competenze botaniche, in particolare di Anatomia, Morfologia, Cariologia, Embriologia, Floristica ed Ecologia Vegetale sono state largamente riconosciute e apprezzate specialmente dagli accademici della Società Botanica Italiana, di cui è stato membro per tantissimi anni. La comunità universitaria ricorda i suoi modi gentili e riservati e partecipa con cordoglio al dolore dei familiari", è il messaggio dell'università Federico II.