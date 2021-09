Lutto per l'Università Federico II: addio al Prof. Paolo Fergola

Grave lutto per l'Università di Napoli Federico II. E' infatti venuto a mancare il Prof. Paolo Fergola.

Fergola è stato Professore Ordinario di Fisica Matematica alla Federico II e membro dell'Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche della Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Napoli.

La sua attività di ricerca è stata principalmente rivolta allo studio di problemi di stabilità e controllo di Sistemi Dinamici di interesse per la Fisica Matematica. In particolare, è stato tra i primi promotori in Italia della Dinamica delle Popolazioni e, più in generale, della Biomatematica, un ambito che ha coltivato anche come coordinatore locale del CIMAB, Centro Interuniversitario di Matematica Applicata a Biologia, Medicina e Ambiente. Ha inoltre promosso importanti collaborazioni internazionali, tra le quali quella con colleghi cinesi e dalla quale è derivata la serie di colloqui scientifici italo-cinesi CICAM.

"Un uomo curioso e appassionato, di grande cultura ed umanità, Paolo Fergola è stato uno studioso capace di proiettare le sue conoscenze in ambiti nuovi e originali, un cultore della musica, ideatore e coordinatore per molti anni di RISMA, una commissione dipartimentale dedicata a iniziative di divulgazione sia scientifica che musicale. Paolo Fergola ha trasmesso passione per la professione, per la curiosità e per l'apertura verso contesti distanti. Tutto questo rappresenta un lascito prezioso e indimenticabile per tutti coloro che lo hanno conosciuto", si legge nel ricordo dell'ateneo federiciano.