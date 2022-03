Lutto all'università Federico II: addio al prof. Paolo de Lucia

Lutto nel mondo accademico. Si è spento Paolo de Lucia, professore emerito di Analisi Matematica dell'università Federico II di Napoli.

Questo il ricordo dell'ateneo federiciano: "La comunità matematica napoletana perde una figura di riferimento per numerosi suoi componenti e di signorilità riconosciuta da tutti. Per un trentennio a partire dagli anni 80 del secolo scorso, il professore de Lucia ha contribuito alla vita matematica italiana oltre che con la guida degli allievi napoletani, ricoprendo vari incarichi in comitati nazionali (UMI, INDAM, GNAFA-CNR). Nello stesso periodo ha operato, coordinando grandi PRIN che hanno raccolto fino a 13 università, da catalizzatore per la ricerca italiana in Analisi reale e teoria della misura, mettendola saldamente al centro di una rete internazionale che si è riconosciuta nella lunga serie dei convegni denominati CARTeMi. Allievo dei maestri Miranda e Cafiero, Paolo de Lucia ha contribuito a traghettare la memoria e l'esempio di quella grande tradizione fino ai giorni nostri. Lascia un grande vuoto".