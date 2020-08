Paolantoni e la leghista che definisce i bimbi rom 'animaletti': "Vi dico come offenderla"

Francesco Paolantoni ne ha anche per Cristina Taccini, leghista alla luce della ribalta per una frase xenofoba che ha fatto scalpore: "I bambini rom sono come animaletti, alzano la gamba e fanno la pipì sotto un albero, strisciano per terra e si tirano la roba da mangiare”.

Il comico partenopeo si rivolge a tutti coloro che per la vicepresidente del Consiglio comunale a San Giuliano Terme (Pisa) si stanno sforzando nel trovare "ingiurie fantasiose". Il suo suggerimento è tutto da ridere.

Ecco il video