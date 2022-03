Paolantoni a Domenica In sulla sedia a rotelle: "Ecco come mi sono fatto male" - VIDEO

Francesco Paolantoni, ospite a Domenica In, ha parlato della frattura di tibia, perone e malleolo. Il comico napoletano, in sedia a rotelle, giunto in studio con l’aiuto di Stefano De Martino, ha spiegato: “Mi sono fatto male in tuo omaggio. Mi sono lanciato sotto a una macchina, per fare come te. Però modestamente mi sono fatto più male”.

“Sono caduto come un cretino da solo - ha spiegato, poi, seriamente - Sono scivolato, con lo scooter, in una buca. Mi sono fatto una frattura importante, scomposta che ha coinvolto tibia, perone e malleolo. Mi sono operato, ho undici viti".