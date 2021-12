Natale solidale: panettoni artigianali donati alle famiglie in difficoltà

Arriva puntuale anche quest'anno l'offerta di Marican S.p.a. per La Battaglia di Andrea. Panettoni artigianali da distribuire alle persone dell'area nord della provincia di Napoli, panettoni distribuiti dalla nota associazione ai cittadini afragolesi e al centro anziani, sempre della città normanna.

"La telefonata di Angela Canciello ormai è consuetudine nei periodi di festa - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - una telefonata senza interessi che ti riempie di gioia, che ti permette di aiutare tante persone e di far felice tanta gente, da parte di chi ha un animo buono e altruista, la famiglia Canciello non ha mai voltato lo sguardo dagli ultimi - conclude - anzi, li guarda negli occhi e li aiuta, sempre!". "Con la nostra famiglia - afferma Angela Canciello, Responsabile Food del Gruppo Marican - cerchiamo di fare impresa senza perdere mai di vista il valore della responsabilità sociale, con la consapevolezza che la diffusione della cultura della solidarietà, dell’ascolto reciproco, della costruzione della speranza, sono direttrici principali per favorire percorsi di crescita collettiva ed abbattere le tante barriere invisibili troppo spesso sottovalutate o non comprese nella loro complessità. Accompagniamo e sosteniamo con convinzione le meritorie iniziative benefiche che l'Associazione "La Battaglia di Andrea" pone in essere al servizio di chi ha bisogno".