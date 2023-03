Comune nel napoletano dedica panchine letterarie a Bruni, Caruso e Gigi D'Alessio | FOTO

Il Comune di Calvizzano dedica tre panchine letterarie a Sergio Bruni, Enrico Caruso e Gigi D'Alessio, in piazza Umberto I. A rendere nota l'iniziativa via social, con tanto di immagini, è stato il primo cittadino Giacomo Pirozzi.

"Guardate che spettacolo le fantastiche panchine letterarie che abbiamo dedicato a tre grandissimi artisti che hanno reso celebre Napoli e la musica napoletana nel mondo. Parliamo di Enrico Caruso, Gigi D’Alessio e Sergio Bruni. Si tratta di un riconoscimento alla carriera di 3 fantastici cantautori che con le loro voci hanno illuminato i nostri cuori. L’installazione delle panchine avviene nell’anno in cui si celebrano i 150 anni dalla nascita di Caruso, in occasione della nomina ad 'ambasciatore della musica napoletana' di Gigi D’Alessio e a titolo di ringraziamento verso Sergio Bruni in quanto ha reso celebre nel Mondo la musica nostrana partendo proprio dall’area nord di Napoli", scrive il sindaco Pirozzi.

"Questa volta le panchine sono state realizzate portando con sé una novità rispetto a quelle del passato. Sullo schienale di ognuno di esse è stato inserito un 'qr code', da scannerizzare con la fotocamera del proprio smartphone, attraverso cui è possibile raggiungere e ascoltare su Youtube, i seguenti brani: 'O’ Sole Mio', 'Non mollare mai' e 'Carmela'. Le troverete in piazza Umberto, I a Calvizzano. Riteniamo che la musica sia uno strumento fondamentale per la crescita culturale, civile, sociale ed economica della comunità ed incrementarne la diffusione serve a dare risalto a questi valori. L’obiettivo è quello di rendere il nostro paese un museo a cielo aperto della napoletanità attraverso cui portare a conoscenza della cittadinanza le più grandi celebrità che hanno dato lustro alla città, sia con panchine letterarie che con murales. Seguiranno anche altre iniziative di carattere culturale in omaggio alla sana napoletanità", conclude il primo cittadino di Calvizzano.