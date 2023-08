Parco Mascagna, palma incendiata: "Ma la 'messa in sicurezza' è ancora più pericolosa"

Toppe peggiori dei buchi e degrado. È la situazione del Parco Mascagna descritta da un nostro lettore, che ne denuncia lo stato di abbandono in cui l'area versa d'estate.

Dei vandali hanno recentemente bruciato una palma, ma peggio ancora - spiega il lettore - sono "i lavori di 'messa in sicurezza' che i giardinieri del Comune hanno fatto. C'è la diffusa abitudine di usare dei tondini di ferro per delimitare zone 'pericolose' ma sono più pericolosi gli stessi tondini che la zona che vorrebbero delimitare. Se una persona anziana, un disabile o un bambino inciampa per sfortuna vicino a uno dei tondini rischia lesioni" e questo perché sono "come delle 'lance', pericolosissime con punte acuminate".

"E poi - aggiunge ancora il lettore - quando hanno delimitato lo spazio intorno alla palma non hanno neanche tolto i detriti e le parti bruciate". "Per fortuna che la Natura si difende da sola visto che la palma è sopravvissuta in quanto in cima sembra essere ancora vitale", conclude.

Di recente nel parco sono state vandalizzate - a completare il desolante quadro - le giostrine per bambini.