Giletti, Ventura, Chiambretti e Bollani: la Rai porta a Napoli i protagonisti della prossima stagione tv | VIDEO

“Una Rai in salute ricca di voci e talenti. Rai servizio pubblico è un'azienda che è nel futuro. La regione Campania e il Comune di Napoli sono vicini con partecipazione attiva all'azienda e al lavoro del centro di produzione Rai di Napoli” esordisce così Roberto Sergio l’amministratore delegato della RAI durante la conferenza stampa per presentare i palinsesti 2024- 2025 delle reti dell’azienda che per il secondo anno consecutivo avviene al centro di produzione di Napoli con tanto di show serale che ha portato i giornalisti e i personaggi più celebri dello star system su cui la Rai fa affidamento.

Ci sono i volti storici della TV che sono tra i simboli della tv che rappresentano certezze anche se qualche volta sono criticati aspramente sui social come Mara Venier che, nonostante aver annunciato più volte di voler prendersi una pausa e cedere la guida di Domenica In non solo riconferma la sua presenza, ma raddoppia il sabato pomeriggio alle ore 14 con un esperimento per la tv di stato: Le stagioni dell’amore, uno show date per la terza età in cui i ‘cacciatori di cuori’ si incontrano attraverso i loro avatar giovani.

Ci sono poi Simona Ventura e Paola Perego più unite che mai sul fronte di Citofonare Rai2 e, probabilmente per la neo sposa Ventura, non finiranno qui i progetti in cui la vedranno coinvolta in Rai.

L’intrattenimento del DAY TIME della Rai, settore diretto da Angelo Mellone, mantiene dei punti stabili con Antonella Clerici con E’ sempre mezzogiorno con la Clerici, La volta buona con Caterina Balivo, La vita in diretta con Alberto Matano e Francesca Fialdini con Da Noi…A ruota Libera (Fialdini sarà anche impegnata con Le Ragazze su Rai3), in onda la domenica pomeriggio subito dopo Domenica In.

Accanto alle garanzie però va su delle sommesse ben mirate che vanno verso l’innovazione come Andra Delogu che resta in radio ma sarà anche tra i volti che testimoniano un rinnovo forte anche nella proposta dei programmi. A lei tocca sperimentare La porta Magica in cui al centro ci sono persone comuni e il loro desiderio di trovare finalmente il coraggio di cambiare un aspetto della propria vita: dopo aver raccontato in prima persona le loro storie, i protagonisti di puntata saranno guidati in un percorso di trasformazione per rivoluzionare la loro vita. Un programma costruito sulla e per la Delogu, infatti sente molto su come racconta a NapoliTODAY.

Fiorello quest’anno lascia il posto vuoto e i super ascolti del mattino di Viva Rai2. Sostituirlo non è cosa da poco, anche per questo ci vuole qualcosa di nuovo che continui a rivoluzionare i parametri. La mattina presto arriva su Rai2 “Binario 2” in diretta dalla Stazione Tiburtina di Roma; qui si danno appuntamento personaggi, collegamenti, ospiti, notizie, curiosità, incontri, buonumore e sorrisi a condurlo saranno Carolina Di Domenico e Andrea Perroni.

Bollani, Saviano, Chiambretti e il ritorno di Giletti

Programmi e protagonisti consolidati, porto sicuro di stabilità, si alternano a format e personaggi che testimoniano innovazione e freschezza per essere aderente a questi tempi, una strada che tutti i settori hanno la volontà di intraprendere.

Personaggi opposti che piacciono o fanno discutere con i loro ritorni caratterizzano questa stagione televisiva della RAI.

Luca Barbareschi è tra questi. Sarà impegnato nella produzione di serie come Blackout con Alessandro Preziosi e film per la televisione, soprattutto ritorna alla conduzione reinventandosi con Se mi lasci non vale.

Che lasci perplessi o meno, dopo i dissapori passati, Massimo Giletti ritorna nell’azienda in cui è cresciuto e lo fa con un prodotto diverso da quelli che l’hanno visto coinvolto negli ultimi anni. Per il suo ritorno in RAI, Massimo Giletti propone un infotainment al quale sta continuando a lavorare dal titolo provvisorio Lo stato delle cose in onda su Rai3.

Chi è tornato a casa già l’anno scorso è Piero Chiambretti. Su Rai tre riprende la seconda edizione del particolarissimo Donne sull’orlo di una crisi di nervi, ma, come avrebbe detto Corrado, non finisce qui: ai microfoni di NapoliTODAY rivela che sta preparando una striscia quotidiana che sarà trasmessa sul Tevere, anche se in chiave nautica è impossibile non pensare i tempi di Cartolina in cui vestito da Postino si aggirava per le strade per citofonare ai personaggi più illustri.

Su Rai3, Via dei matti n.0 con la coppia Stefano Bollani e Valentina Cenni è un cult. Insieme a Splendida Cornice di e con Geppi Cucciari, sono quei gioiellini di far divertire con intelligenza che fanno bene al cervello e allo spirito.

Per il quarto anno Bollani e Cenni riaprono quel salotto dove la leggerezza fatta con impegno impera dove fare musica e parlarne con gli ospiti in studio resta la formula vincente del programma.

C’è Pif con Caro Marziano ma con due puntate speciali a per raccontare il passato, il presente e il futuro che verrà osservati appunto da un ipotetico visitatore alieno e Come Ridevamo con Renzo Arbore su Rai2.

Dopo le stoccate e le scitille dell'anno scorso, dal 2 settembre il lunedì sera su Rai3 arriva Roberto Saviano con Insider FACCIA A FACCIA CON IL CRIMINE, programma in cui il giornalista e scrittore campano si trova faccia a faccia con le organizzazioni criminali incontrando persone che, per motivi diversi, le hanno vissute dall’interno.