Palinsesti RAI a Napoli. L'atteso debutto di De Martino ad Affari tuoi, il ritorno di Conti a Sanremo e il meglio del prime time | VIDEO

Tutto inizia con un abbraccio tra due generazioni di conduttori: Carlo Conti e Stefano De Martino, entrambi sfilano in passerella per il lancio dei Palinsesti 2024-2025 della RAI che per il secondo anno si svolgono al Centro Produzioni di Napoli.

C'è poco da dire, sono tra i presentatori e artisti più attesi dalla stampa. Del resto, l'azienda ha deciso di puntare prevalentemente su di loro, soprattutto dopo l'addio Amadeus affidando a un pilastro come Conti una macchina complessa come il Festival di Sanremo che ritorna alla direzione e conduzione dell'evento dopo 10 anni e a De Martino il fiore all'occhiello dell'access prime time, Affari tuoi.

Ma c'è di più.

Dopo i buoni risultati che Stefano De Martino ha protato a casa negli ultimi due anni, la RAI decide di scommettere su lui, un volto giovane, per affidargli una grande responsabilità che non lo vede solo su Affari tuoi, che lo vede per la prima volta su Rai 1, e nel 2025 anche su Rai2 per Stasera tutto è possibile, ma come rivela l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio, nel corso del 2025 ci saranno anche dei nuovi show della prima serata di Rai 1 dove De Martino sarà regnoal timone.

Che sia un training per prepararlo a Sanremo quando nel 2027 termineranno i due anni sotto il regno di Conti? Non è da escludere. Durante la conferenza stampa i cui sono stati presentati programmi, show, quiz, varietà, film e serie tv delle reti l' A.D. Sergio non ha negato categoricamente quest'ipotesi. Anzi, rispondendo a una domanda legata a una clausola del contratto di De Martino in cui è inclusa la possibilità per il conduttore di passare al timone delle prossime edizioni di Sanremo post Carlo Conti. "Significa che c'è disponibilità da parte dell'azienda di valutare, dal terzo anno, una possibilità di lavorare per Sanremo con De Martino", afferma Sergio.

Insomma, De Martino è in ascesa e la responsabilità della prima annata con Affari tuoi potrebbe essere decisiva. Per ora, De Martino si prepara al grande inizio del 2 settembre cercando di personalizzare gradualmente il game show su di sé come rivela a NapoliTODAY.

Quello che vedremo in prma serata e i napoletani protagonisti

Tale quale, Lo Zecchino d'oro e di Cento, un secolo di servizio pubblico, lo show evento per omaggiare i primi 70 anni della Rai e i 100 anni della nascita della radio che andrà in onda il 6 ottobre sono i programmi che Carlo Conti presenterà mentre sarà impegnato a mettere in piedi il Festival di Sanremo che andrà in onda a febbraio.

Il prime time su Raiuno sarà incentrata su capisaldi come Ballando con le stelle che è la creatura di Milly Carlucci e The Voice Kids con Antonella Clerici. C'è poi Fiorella Mannoia, con la serata evento Semplicemente Fiorella, festa musicale per festeggiare i suoi 70 anni.

Francesca Fagnani è in prima linea con Belve, ormai un programma iconico della prima serata di Rai2.

Marco Liorni a dicembre trona con L'eredità ma sarà al centro anche di un esperimento di una puntata speciale di “Chi può batterci?” è il primo game show televisivo in cui il pubblico in studio avrà la possibilità di sfidare una squadra composta dai sei protagonisti del mondo della tv in onda il 21 settembre. A Liorni anche L'anno che verrà lo spettacolo di Capodanno che è stato tra le mani di Amadeus prima di passare anche lui a Nove.

C'è poi la serialità dove Rai Fiction da tempo domina come Belcanto con Vittoria Puccini, Don Matteo con Raoul Bova e Nino Frassica, la seconda stagione con la nuova eroina incarnata da Elena Sofia Ricci per I Casi di Teresa Battaglia, le mini serie Il Conte di Montecristo con Michele Riondino, Leopardi diretta da Sergio Rubini e Mike, le due puntate in cui si omaggia la vita del re dei presentatori, Mike Bongiorno che sarà interpretato da un somigliantissimo Claudio Gioè. Ovviamente, c'è il capitolo conclusivo de L'Amica Geniale - Storia della bambina perduta tratto da Elena Ferrante con Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni in onda dall'11 novembre.

Tanta Napoli nella nuova stagione Rai

Oltre l'Amica Geniale, Napoli e la Campania è protagonista della serialità. Si sa. Se Mare Fuori 5 con i suoi nuovi protagonisti, Mina Settembre 3 con Serena Rossi e Il Commissario Ricciardi 3 con Lino Guanciale arrivano nel 2025, nell'autunno inverno del 2024 non mancano altre produzioni in cui Napoli e/o i suoi volti sono al centro della scena.

Tra questi c'è Massimiliano Gallo che ritorna con le avventure tragicomiche di Vincenzo Malinconico - Avvocato d'insuccesso 2 e con Questi Fantasmi il film diretto da Alessandro Gassmann in cui sarà accanto ad Anna Foglietta con le riprese terminate a Napoli poche settimane fa su Rai1 il 23 dicembre.

A proposito di Eduardo De Filippo, non ci saranno solo Gallo, Gassmann e Foglietta con Questi Fantasmi, ma anche Vincenzo Salemme che durante le feste natalizie porta in Rai l'adattamento di Natale in Casa Cupiello che da novembre scorso sta portando in tournée nei teatri italiani.

Napoli c'è anche con Eduardo Scarpetta che insieme a Michele Riondino, Miriam Leone e Donatella Fioncchiaro è tra i protagonisti della premiatissima serie I Leoni di Sicilia, che arriva in Rai dopo essere passata con successo su Disney Plus.

La Rai con Napoli ha un legame solido. Da 61 anni il Centro di Produzioni Rai è forse tra i più prolifici e attivi dell'azienda come dimostrano molti dei lavori realizzati da Alberto Angela, il quale tra l'altro a Natale sorprenderà con un Notte a... e con Ulisse, la produzione di Un Posto al Sole e quelle dei quiz e show come Reazione a Catena, Stasera tutto è possibile e molti altri.

Tra questi c'è anche The Floor con Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, il game show di Rai2 che è stata forse l'azzardo che ha riscontrato più successo tra i programmi innovativi e sperimentazioni fatte l'anno scorso proprio su Rai2. The Floor è stato riconfermato anche con una certa sorpresa di Priello e Balsamo, rivelandoci anche che è tra i fan del programma ci sono anche parecchi bambini.

Serena Autieri è tra le napoletane DOC che saranno spesso protagoniste del Prime Time con delle serate evento. A lei la conduzione di Prix Italia che premierà il meglio della tv italiane e il Festval Internazionale del Circo di Montecarlo.