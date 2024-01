Palestra all'aperto gratis per tutti e pista di pattinaggio nel Napoletano

Inaugurate nei giorni scorsi a Calvizzano la palestra all’aperto e la pista di pattinaggio di Villa Calvisia. "Sono due opere bellissime e utilissime per la cittadinanza. Villa Calvisia si trasforma sempre più in un luogo di intrattenimento di riferimento per il paese. Si fa sport, si passeggia all’aperto, si respira aria pulita e si può giocare nel parco. Ora l’obiettivo è preservare la struttura, dobbiamo custodirla e tenerla al sicuro da vandali e malfattori. Il Comune farà la propria parte con 9 telecamere, così staniamo, multiamo e denunciamo chi deturpa i beni pubblici. Ringrazio il consigliere con delega ai lavori pubblici Pasquale Napolano, il delegato allo sport Giuseppe Agliata e tutta l’amministrazione comunale per l’impegno profuso. Di qui a poco inaugureremo tante strutture nuove", spiega in una nota Giacomo Pirozzi, sindaco di Calvizzano.

"Come riqualificheremo le strade di Calvizzano"

Il sindaco ha annunciato anche una serie di novità che riguarderanno importanti strade della città: "Ecco come investiremo il finanziamento da 2.500.000,00 di euro destinato alla riqualificazione di Piazza Umberto, I, del Corso Mirabelli, di Via Ritiro e di Via Nenni. Abbiamo approvato in giunta il progetto esecutivo. Vi spiego cosa prevede. Innanzitutto rifaremo totalmente i marciapiedi esistenti, in modo da rendere l’intero percorso pedonale uniforme e continuo per l’intera lunghezza delle strade. (Piazza Umberto I, Corso Mirabelli, Via Ritiro e Via Nenni). Il pavimento sarà ricoperto da cubetti di pietra di varie forme e dimensioni disponendo le pietre in modo da ottenere trame ed effetti per conferire un migliore aspetto estetico. Sui tratti di strada saranno installate: panchine, sedute per la sosta, attraversamenti pedonali, fontana, ecc. Il progetto prevede inoltre, il rifacimento della aiuole, la sistemazione delle alberature e delle essenze arboree e la realizzazione di un sistema per la creazione di spazi pedonali protetti, per una maggiore fruibilità da parte della cittadinanza. Il progetto prevede inoltre il rifacimento del manto stradale di Via Mirabelli in asfalto stampato resinato, adottando lo stesso effetto della pavimentazione di Piazzetta Umberto I, con l’interruzione con dossi colorati per attraversamenti pedonali. Tuttavia il restyling prevede il potenziamento dell’attuale illuminazione in alcune zone dove è carente e la realizzazione di un sistema di videosorveglianza per i luoghi maggiormente sensibili al fine di migliorare le condizioni di sicurezza. Con il rifacimento delle aree oggetto dell’intervento affrontiamo anche una tematica molto seria e sentita. Ovvero quella relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di percorsi tattili per i diversamente abili. Infatti, il progetto prevede misure suddivise in tre tipologie:

- Misure attive, cioè interventi finalizzati all’eliminazione di ostacoli fisici o percettivi esistenti, differenziati per livelli di priorità e suddivisi tra interventi su spazi urbani e interventi su edifici e loro pertinenze;

- Norme e indicazioni, che intendono agevolare un approccio coordinato nelle fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi sugli spazi collettivi;

- Misure passive, consistenti in azioni di informazione e sensibilizzazione.

Sono state, altresì, previste aree parcheggio per la sosta. I parcheggi saranno adeguatamente segnalati e facilmente raggiungibili tramite percorsi pedonali, la larghezza della zona di sosta sarà tale da permettere l’apertura completa della portiera, l’affiancamento dell’auto con la carrozzina ed i trasferimenti automobile/carrozzina. Con l’attuazione di questo intervento daremo vita ad una nuova stagione per il nostro paese. Così potremo partirà un nuovo ciclo per il commercio. Perché la rigenerazione urbana ha il compito di rendere il paese più bello e fruibile dalla cittadinanza e quindi attrattivo per gli investimenti. Sarà eliminato il problema della sosta e si potranno percorrere gli spazi a piedi. Non sono un Sindaco che si autocelebra ma stavolta devo dire, per onore del vero, che grazie alla sinergia istituzionale che all’epoca ci fu tra me e l’ex Sindaco di Monte di Procida Giuseppe Pugliese siamo riusciti ad intercettare il finanziamento che obbligava gli enti sotto i 15 mila abitanti ad aderire al bando in forma associata. E grazie ad una progettazione di qualità siamo rientrati nell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento per l’importo di 5.000.000,00 di euro così ripartiti: 2.500.000,00 per il Comune di Calvizzano e 2.500.000,00 di euro per il Comune di Monte di Procida. Abbiamo fiducia e nel giro di pochi anni continueremo a migliore il nostro paese. Questo sarà senz’altro una delle opere più significative e incisive".