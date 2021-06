Boxe e judo nell'ex Mendicicomio: "Una chance per i ragazzi della Sanità"

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

"La cosa più bella che hanno fatto questi ragazzi è accettarci, capire che la polizia è qui per offrire loro un'opportunità". Vincenzo Picardi, bronzo olimpico nel pugilato a Pechino 2008, parla mentre i suoi ragazzi si stringono intorno a lui. Sono i giovani del rione Sanità che da oggi potranno allernarsi nella nuova palestra realizzata dalle Fiamme oro all'interno dell'ex Mendicimonio.

All'inaugurazione hanno preso parte il Capo della Polizia di Stato Lamberto Giannini, il vescovo di Napoli Mimmo Battaglia e il sindaco Luigi de Magistris, oltre agli istruttori delle Fiamme oro, guidato proprio da Picardi: "Prima ci allenavamo in chiesa, mentre adesso abbiamo una vera palestra - prosegue l'olimpionico - Credo che gli sport di combattimento siano l'ideale per ragazzi che vengono da realtà complesse come la Sanità: c'è la sfida con l'avversario, ma anche quella con se stessi, il rispetto delle regole e il rigore nello stile di vita".