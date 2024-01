Rete 'Napoli per Palestina': domani sit-in per la giornata della memoria

L'appuntamento è domani alle 11 in piazza San Domenico, nel centro storico di Napoli, a tutta la rete "Napoli per la Palestina". "Vogliamo urlare 'mai più' - annuncia l'iniziativa Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo - ed è per questo che domani 27 gennaio, in occasione della giornata della memoria, sfidiamo i divieti di Piantedosi e scendiamo in piazza contro il genocidio del popolo palestinese per chiedere il cessate il fuoco e l'immediata applicazione della storica sentenza della corte dell'Aja".

"La Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja - si legge nella nota di Potere al Popolo - ha decretato che le azioni di Israele potrebbero essere genocidio e che quindi Israele è giudicabile per questo crimine e di fronte a questa prima sentenza, i divieti che il ministro Piantedosi ha imposto ai cortei di solidarietà con il popolo palestinese sono un vero e proprio attacco alla libertà di manifestazione". "Celebrare la Giornata della memoria significa non solo ricordare le vittime dello sterminio del nazifascismo, ma - conclude il comunicato - significa anche e soprattutto urlare 'Mai più'".

"Mai più - conclude Potere al Popolo - al genocidio di un popolo, mai più alla pulizia etnica deliberata. Ma dire mai più, significa mai più per nessuno. Per questo oggi è più che mai necessario utilizzare la Giornata della memoria per spiegare alle giovani generazioni quello che sta avvenendo in questo momento a poca distanza dalla nostra 'democratica' Europa, ossia denunciare il genocidio in corso in Palestina dove è stato già sterminato da parte dell'esercito occupante israeliano più dell'1% della popolazione della striscia di Gaza".