Il ministro Sangiuliano: "Palazzo Fuga può arricchire i napoletani"

L'esponente del Governo Meloni in città per firmare il protocollo con il Comune per il rilancio dell'Albergo dei Poveri

Firmato il protocollo d'intesa tra Comune di Napoli e il Ministero della Cultura per il rilancio di Palazzo Fuga, anche noto come Albergo dei Poveri. "Io sono nato in questo quartiere - ha raccontato il ministro Gennaro Sangiuliano - quindi provo anche una certa emozione nel portare avanti questo progetto. Oggi mettiamo un primo mattone voglio sottolineare la concordia che c'è col sindaco di Napoli Gaetano Manfredi abbiamo steso un protocollo che darà contenuti culturali a questo edificio che ha grandissime potenzialità e poi si lega ad una stagione felice della storia di Napoli, a Carlo III di Borbone. Cominciamo a lavorare, fra poco verranno banditi anche le gare d'appalto per prima realizzazione e poi siamo impegnati a trovare altre risorse affinché questo progetto possa poi rapidamente vedere luce. Riqualificando questo sito noi ridiamo impulso a tutta la zona".

I dettagli dell'accordo sono riportati nell'articolo a questo link.