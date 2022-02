Over 50 non vaccinati, l'appello di Verdoliva: "Venite nei nostri hub con fiducia"

"Tanti over 50 non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale. Il mio appello è rivolto a loro: venite nei nostri centri e rivolgetevi con fiducia ai medici, la vaccinazione anti Covid è sicura e protegge dal rischio di sviluppare una forma grave della malattia". Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro, ha lanciato questo appello alla "fetta di napoletani che ancora oggi, nonostante le indicazioni normative, continuano a rifiutare il vaccino, mettendo a rischio la propria salute e quella altrui".

Si tratta - secondo le stime tratte dalla piattaforma Sinfonia e rese note dall'Asl - di circa 50mila vaccinabili che non risultano vaccinati in questa fascia d'età. "La speranza - si legge in una nota - è di poter recuperare adesioni proprio a partire da questi primi giorni di febbraio". A tal fine l'Asl "per rendere più agevole la vaccinazione che è ad accesso libero", "torna ad aggiornare il calendario della rete dei Centri Vaccinali / punti vaccinali".

Le multe e il green pass rafforzato per lavorare

Per gli over 50 non vaccinata potrebbe scattare la multa una tantum di 100 euro che emetterà automaticamente l'Agenzia delle Entrate, questo attraverso controlli incrociati tra i dati dei residenti con l'anagrafe vaccinale e con la tessera sanitaria.

Inoltre dal 15 febbraio, per lavorare, dovranno – al contrario degli under 50 – presentare il Green pass rafforzato che si ottiene con guarigione o vaccinazione ma non con il tampone. Agli over 50 non vaccinati non soltanto sarà negato l’accesso al luogo di lavoro, ma il loro titolare dovrà attribuire anche le penali previste, dai 600 ai 1.500 euro, saranno assenti ingiustificati e non avranno diritto allo stipendio (sebbene non verranno licenziati). Lo stesso vale per chi è in smart working.

Calendario rete centri vaccinali

PROGRAMMA da 07 al 13 FEBBRAIO 2022

Centro Vaccinale…..MOSTRA d’OLTREMARE

- dai 12 e fino a over 80

LUNEDI’…….. 07... dalle ore 09,00 alle ore 18,00

MARTEDI’….. 08... dalle ore 09,00 alle ore 18,00

MERCOLEDI’. 09... dalle ore 09,00 alle ore 13,00

GIOVEDI’…… 10... dalle ore 09,00 alle ore 18,00

VENERDI’……11... dalle ore 09,00 alle ore 18,00

SABATO……..12... …….….non attiva……..…..

DOMENICA….13... dalle ore 09,00 alle ore 18,00

- esclusivamente fascia età 5 – 11

MERCOLEDI’. 09... dalle ore 14,00 alle ore 20,00

SABATO……..12... dalle ore 9,00 alle ore 16,00

* chiusura anticipata organizzato un allestimento ed un intrattenimento concomitanza evento sportivo speciale e dedicato

Centro Vaccinale…..FAGIANERIA REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

- dai 12 e fino a over 80

LUNEDI’…….. 07... dalle ore 09,00 alle ore 18,00

MARTEDI’….. 08... dalle ore 09,00 alle ore 18,00

MERCOLEDI’. 09... dalle ore 09,00 alle ore 18,00

GIOVEDI’…… 10... dalle ore 09,00 alle ore 18,00

VENERDI’……11... dalle ore 09,00 alle ore 18,00

SABATO……... 12... dalle ore 09,00 alle ore 18,00

DOMENICA…. 13... dalle ore 09,00 alle ore 18,00

Centro Vaccinale…..ISOLA di CAPRI

- dai 12 e fino a over 80

GIOVEDI’..…...10... dalle ore 09,00 alle ore 13,00

- esclusivamente fascia età 5 – 11

GIOVEDI’..…...10... dalle ore 13,30 alle ore 16,30 organizzato un allestimento ed un intrattenimento speciale e dedicato Centro Vaccinale

DISTRETTI SANITARI di base

- dai 12 e fino a over 80

dal LUNEDI’ al VENERDI’, dalle ore 9,00 alle ore 16,30

il SABATO, dalle ore 9,00 alle ore 13,00

DSb n°24…... Chiaia / San Ferdinando / Posillipo

corso Vittorio Emanuele n°691

corso Vittorio Emanuele n°691 Loreto Crispi

Via M. Schipa n°9 - dal lunedì al venerdì ore 15.00 - 18.00

Via M. Schipa n°9 - dal lunedì al venerdì ore 15.00 - 18.00 DSb n°25…... Bagnoli / Fuorigrotta

via Davide Winspeare n°67

via Davide Winspeare n°67 DSb n°26…... Pianura / Soccavo

via Scherillo n°12

via Scherillo n°12 DSb n°27…... Arenella / Vomero

via San Gennaro Antignano n°42 / via Mario Fiore n°6

via San Gennaro Antignano n°42 / via Mario Fiore n°6 DSb n°28…... Chiaiano / Piscinola / Marianella

via della Resistenza n°25

via della Resistenza n°25 DSb n°29…... Stella / San Carlo all'Arena

via San Gennaro dei Poveri n°25

via San Gennaro dei Poveri n°25 DSb n°30…... Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno

viale IV aprile n°50

viale IV aprile n°50 DSb n°31…... Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino

via Egiziaca a Forcella n°18

via Egiziaca a Forcella n°18 DSb n°32…... Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio

via Bernardo Quaranta n°2B

via Bernardo Quaranta n°2B DSb n°33…... San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale

via Acquaviva n°64

inoltre:

- presso gli studi dei MMG aderenti alla campagna vaccinale;

- presso le farmacie aderenti alla campagna vaccinale.

Centri Vaccinali già esistenti presso i DISTRETTI SANITARI di base

Pediatrici - esclusivamente fascia età 5 – 11

il MERCOLEDi’ dalle ore 14,00 alle ore 18,00

e come da ulteriori indicazioni di ogni singolo Centro Vaccinale Pediatrico

DSb n°24…... Chiaia / San Ferdinando / Posillipo

corso Vittorio Emanuele n°690

corso Vittorio Emanuele n°690 DSb n°25…..... Bagnoli / Fuorigrotta

via Davide Winspeare n°67

via Davide Winspeare n°67 DSb n°26…..... Pianura / Soccavo

via Scherillo n°12

via Scherillo n°12 DSb n°27…..... Arenella / Vomero

via San Gennaro Antignano n°42

via San Gennaro Antignano n°42 DSb n°28…..... Chiaiano / Piscinola / Marianella

via della Resistenza n°25

via della Resistenza n°25 DSb n°29……..Stella / San Carlo all'Arena

via Scudillo a Pietravalle n°24/26

via Scudillo a Pietravalle n°24/26 DSb n°30……..Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno

via Valente n. 31

via Valente n. 31 DSb n°31…..... Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino

via Egiziaca a Forcella n°18 (Presidio Annunziata)

via Egiziaca a Forcella n°18 (Presidio Annunziata) DSb n°32…..... Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio

via P. Ammendola n°1

via P. Ammendola n°1 DSb n°33…..... San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale

vico Dattero alla Maddalena n°2

inoltre:

- presso gli studi dei Pediatri di Libera Scelta aderenti alla campagna vaccinale;

- presso gli Istituti Scolastici aderenti alla campagna vaccinale, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 in giornate da concordare con i singoli Dirigenti scolastici - prossimi Istituti: IC Radice - Sanzio (08.02), Istituto 47° Sarria Monti (09.02), IC Foscolo Oberdan (11.02).