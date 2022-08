Osservatorio Vesuviano, Mauro Antonio Di Vito è il nuovo direttore

Mauro Antonio Di Vito è il nuovo direttore dell'Osservatorio Vesuviano di Napoli, mentre Francesca Bianco guiderà il dipartimento scientifico nazionale "Vulcani".

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha individuato i nuovi direttori dei tre dipartimenti scientifici e di nove sezioni per il triennio 2022-2025.

Da agosto 2022 i tre dipartimenti scientifici saranno guidati da: Massimo Chiappini per il dipartimento Ambiente, Claudio Chiarabba per il dipartimento Terremoti e Francesca Bianco per il dipartimento Vulcani.



I nuovi o riconfermati direttori delle sezioni e osservatori in Campania sono:



Annamaria Vicari (da agosto 2022)

Sezione dell’Irpinia (INGV - IRPINIA)



Mauro Antonio Di Vito (da agosto 2022)

Osservatorio Vesuviano di Napoli (INGV - OV).