L'Osservatorio Vesuviano cambia sede: via dalla zona rossa dei Campi Flegrei

L’Osservatorio Vesuviano lascia la sua sede di via Diocleziano 238. Il motivo sta facendo discutere: ragioni di sicurezza.

Innanzitutto c'è da dire che saranno molti i criteri da soddisfare per il nuovo edificio: servono spazi molto ampi e determinate caratteristiche in fatto di sicurezza. L’Osservatorio Vesuviano concede ad ogni modo alla proprietà dell'edificio di "realizzare a propria cura e spese le opere necessarie a rendere l’immobile conforme alle disposizioni di legge e ai requisiti richiesti da Ingv". Oltre che i privati (che potranno manifestare il loro interesse soltanto entro il prossimo 9 febbraio) verranno interpellati anche gli enti pubblici che potrebbero essere proprietari di immobili, come Città Metropolitana di Napoli, Comune di Napoli, Inail, Agenzia del Demanio e Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Perché lontano da Fuorigrotta

Ma perché l'Ingv sposta l'Osservatorio Vesuviano (che monitora innanzitutto i due vulcani attivi nell'area partenopea, ovvero Vesuvio e Campi Flegrei) lontano dalla sua attuale sede di Fuorigrotta? L'avviso pubblicato, che prevede di trovare entro un anno un nuovo edificio che possa ospitare l'ente, parla chiaro: "Verranno esclusi preventivamente immobili e spazi siti nella zona rossa di rischio vulcanico dell’area", insomma la sede va individuata al di fuori della zona rossa dei Campi Flegrei, cioè quella maggiormente esposta al rischio vulcanico.

La necessità di allontanare dall'area la sede dell'Osservatorio Vesuviano è anche contenuta nel Decreto del presidente del Consiglio del 21 ottobre 2023: nella norma l’Osservatorio viene indicato come uno degli edifici di "interesse strategico la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile".