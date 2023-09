Ospedali in Campania, interventi per 160 milioni di euro per la messa in sicurezza

Si è conclusa la gara per la messa in sicurezza degli ospedali della Campania. 160 milioni di euro per complessivi 15 interventi, come reso noto dal presidente della Regione Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio.

Per quanto riguarda Napoli e provincia, le strutture ospedaliere interessate da questa tipologia di interventi saranno il San Giovanni Bosco (11 milioni), il Santobono, l’Ospedale dei Colli – Cotugno (8 milioni), il Maresca a Torre del Greco (15 milioni), il Santa Maria della Pietà a Nola, il Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli (11 milioni di euro per la messa in sicurezza sismica), il Rizzoli sull’isola di Ischia e il Gaetanina Scotto a Procida.