Vico Equense, svolta per l’ospedale: da lunedì riapre il punto di primo soccorso

Svolta per l’ospedale “De Luca e Rossano” di Vico Equense. A partire da lunedì 7 novembre alle ore 8.00 riaprirà il punto di primo soccorso e una postazione di 118 medicalizzata. Una importante notizia giunta a oltre due anni e mezzo di distanza dalla chiusura che aveva creato non pochi problemi di carattere sanitario non solo per Vico Equense, ma per tutta la penisola sorrentina.

Il sindaco Peppe Aiello è stato informato della riapertura del presidio con una comunicazione ufficiale arrivata dalla direzione dell’Asl Napoli 3 sud: “Ho ricevuto la notizia dal direttore generale Giuseppe Russo. Siamo felici ed orgogliosi, ringrazio il direttore per aver mantenuto la parola”.

Sempre per la giornata di lunedì è stato fissato un nuovo incontro tra le parti: “Ci confronteremo sui dettagli dell’operazione e per continuare la nostra attività di confronto e di miglioramento dei servizi. Sono felice per questa notizia e per questo risultato, voluto e cercato. Ringrazio quanti si sono spesi, cittadini, comitati e amministratori per il raggiungimento di questo fondamentale obiettivo”, ha aggiunto Aiello.

De Luca: "Lavoriamo sulla definizione del progetto esecutivo del nuovo ospedale"

Dell'importante notizia ha parlato anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio: "Abbiamo deciso di aprire un punto di primo soccorso a Vico Equense a partire da lunedì mattina. Il punto sarà aperto 24 ore su 24 per tutta la settimana. Avremo personale medico, infermieristico, e avremo anche la collocazione di un'ambulanza medicalizzata con un medico anestesista. Quindi garantiamo un primo soccorso ai cittadini della penisola sorrentina. Stiamo lavorando anche sulla definizione del progetto esecutivo del nuovo ospedale. L'ambulanza medicalizzata serve per un trasporto rapido nel dea di secondo livello di Castellammare di Stabia in caso di emergenza particolarmente grave o in altri ospedali della regione".