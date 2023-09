De Luca: "La penisola Sorrentina è l'unica zona al mondo dove c'è qualcuno che rifiuta un nuovo ospedale"

Nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio, Vincenzo De Luca ha parlato dei prossimi obiettivi della Regione Campania relativamente alla sanità, tra cui la realizzazione del nuovo ospedale unico della Penisola Sorrentina, che sorgerà a Sant'Agnello e che sarà a servizio del Distretto sanitario n. 59 dell'ASL NA 3 Sud, che comprende i Comuni di Massa Lubrense, Sorrento, Sant'Agnello, Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense e Positano.

"Mi auguro di non dover assistere un minuto di più a qualcosa di unico al mondo per quanto riguarda l'ospedale unico della Penisola Sorrentina. Un ospedale completamente nuovo, rispetto ad un vecchio ospedale che non è più neanche a norma. Un investimento di altri 60 milioni di euro. E' l'unica zona al mondo, non solo in Italia, dove c'è qualcuno che rifiuta un ospedale nuovo per creare condizioni migliori per la qualità dell'assistenza", ha affermato il governatore rispondendo ad alcune polemiche che si sono innescate a livello locale nei mesi scorsi.